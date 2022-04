Lavoro a Empoli, Montelupo e Castelfiorentino per laureati e non

Nemmeno il 25 aprile, festa di Liberazione, ferma le offerte di lavoro della vetrina dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all'indirizzo empoli1@synergie-italia.it

GRUISTA EDILE

La risorsa, mediante l'utilizzo di camion con gru, si occuperà di rifornire i vari cantieri con i materiali occorrenti e, laddove necessario, dovrà prestare la propria manodopera e guidare mini escavatore. La risorsa deve possedere comprovata esperienza nel settore edile e stradale, deve essere in possesso della patente C, pantentino per gru su camion e per mini escavatore.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/gruista_edile

ADD. ALLE PULIZIE PART TIME

Le risorse dovranno occuparsi delle pulizie di uffici, banche e luoghi di lavoro in genere. Si ricercano risorse con pregressa esperienza nel ruolo e con spiccata flessibilità oraria.

Luogo di lavoro: Montelupo/Malmantile

synergie.intervieweb.it/jobs/add_alle_pulizie

OPERAI SETTORE CALZATURIERO

Le risorse verranno inserite all’interno del team di produzione al fine di ricoprire differenti fasi dell'attività di montaggio della calzatura. In particolare si ricercano persone addette alla spazzolatura, grattatrura e scatolatura della scarpa. I candidati devono aver maturato esperienza in una delle mansioni descritte.

Luogo di Lavoro: Circondario Empolese Valdelsa / Malmantile

synergie.intervieweb.it/jobs/operai_settore_calzaturiero

ADDETTO/A ALLA CUCITURA E CONTROLLO QUALITÀ DI CAPI TESSUTO

La risorsa si occuperà della cucitura a macchina di capi in tessuto, rifinitura a mano dei capi, Taglio della stoffa o del pellame. La risorsa ideale deve aver maturato esperienza nella cucitura a macchina di capi in pelle e tessuto, deve essersi occupata di controllo qualità e rifinizione del capo finito e maturato esperienza nel taglio.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/cucitrice

LAUREATO/A IN ARCHITETTURA

La risorsa svolgerà servizio di consulenza come addetto alle vendite specializzandosi in pavimentazione, arredo bagno e rivestimenti. Dopo un primo periodo di formazione presso i produttori, seguirà l'affiancamento ad una figura senior che introdurrà la risorsa ai clienti nazionali fino all'indipendenza. Per questa ricerca è obbligatorio che la risorsa interessata sia laureata in architettura e dia la propria disponibilità a trasferte nazionali comprese le isole. Completano il profilo una pregressa conoscenza del settore arredo bagno e un buon livello di inglese.

Luogo di lavoro: Castelfiorentino

synergie.intervieweb.it/jobs/laureatoa_in_architettura

ELETTRICISTA JUNIOR/ PERITO ELETTROTECNICO

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento iniziale, si occuperà prevalentemente di lavorare su impianti elettrici. La figura richiesta deve possedere formazione tecnica ad indirizzo elettrico/elettrotecnico, avere buona manualità, essere automunito e residente in zona.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

synergie.intervieweb.it/jobs/elettricista_junior_perito_elettrotecnico

