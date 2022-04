Corsa in montagna, un santacrocese campione toscano

Ieri a Marignana, in provincia di Lucca, si è svolto il campionato Toscano di corsa in montagna 2022 del settore giovanile. A prendere parte a questa manifestazione c'erano anche due atleti santacrocesi portacolori bianconeri dell'atletica Fucecchio, SANTANGELO LEONARDO, di 12 anni, ha partecipato come categoria ragazzi percorrendo la distanza di 1km e piazzandosi al 4 posto; invece il fratello più grande SANTANGELO ALESSANDRO, classe 2008, ha percorso 3 km con il tempo di 11'56" ed è salito sul gradino più alto del podio lasciando un margine di distacco di oltre un minuto, correndo una nuova specialità e così vincendo il CAMPIONATO TOSCANO di corsa in montagna.