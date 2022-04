Affidamento familiare, una giornata in Valdelsa tra passeggiata e testimonianze

Passeggiando con le storie dell’affido. È il titolo dell’evento promosso in Valdelsa dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e dall’Associazione StareFra, per sabato 7 maggio, a sostegno della proposta per l’istituzione della giornata nazionale dell’affidamento familiare.

Il calendario si aprirà alle ore 9.30 presso la Porta Nuova a Colle di Val d’Elsa con i saluti delle autorità, la presentazione dell’associazione StareFra e del Centro Affidi. Seguiranno passeggiata, testimonianze, lettura di brani sull’affidamento familiare e laboratori dedicati ai bambini per le vie della città, in collaborazione con l’Oratorio salesiano della Parrocchia di Sant’Agostino. Il pomeriggio sarà invece la volta di Poggibonsi che a partire dalle ore 17.30 presso Porta San Francesco lungo il camminamento della Fortezza ospiterà i saluti delle istituzioni e di tutti i partner dell’evento, per passare poi il testimone alla lettura delle storie, in collaborazione con l’Associazione La Scintilla.

"Il 7 maggio – sottolinea Francesca Nencioni, Direttore dei Servizi Territoriali della FTSA – avremo la possibilità di rilanciare e rinnovare l’invito alle famiglie all’accoglienza e alla solidarietà, anche sostenendo la proposta del Tavolo nazionale delle associazioni e delle reti di famiglie affidatarie di istituire una giornata dedicata all’affido familiare. Per il nostro territorio questo evento ci consente di fare il punto sull’accoglienza familiare, ma anche di riconoscere il valore che meritano le esperienze portate avanti da tante famiglie nella nostra provincia. Un ringraziamento speciale va a StareFra e a tutte le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questo evento".

Fonte: Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa