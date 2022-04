Operai licenziati, sospesa l'attività dell'azienda di Campi Bisenzio

Avrebbe licenziato cinque operai di origini pakistane che si erano rifiutati di lavorare a Pasquetta e di effettuare turni di dodici ore. L'ispettorato del lavoro ha sospeso l'attività di una ditta di Campi Bisenzio dopo la denuncia di un'organizzazione sindacale.

Al momento dei controlli di ispettori e carabinieri sono stati trovati "intenti alle macchine da cucire e alle macchine stiratrici, 13 lavoratori, tutti di nazionalità cinese; di questi, 6 sono risultati occupati totalmente in nero, in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro".

Così nei confronti dell'azienda è stato adottato il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare. In particolare, spiega una nota dell'Inl, due dei lavoratori "erano in possesso del solo passaporto ed erano privi di titolo valido per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano". Sono in corso ulteriori accertamenti. (ANSA).