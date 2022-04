Comitato Centro Storico di Firenze: "Città non è sicura e malamovida"

Dopo anni di silenzio sui problemi più urgenti del centro storico di Firenze, il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci ha reso a La Nazione alcune dichiarazioni sconcertanti.

In sintesi Sguanci ha detto che il centro è sicuro, che la movida sta andando meglio rispetto alla stagione pre-Covid e che praticamente sono cessate le segnalazioni dei cittadini a istituzioni e forze dell‘ordine. Abbiamo atteso per 48 ore una smentita o delle precisazioni. Che non sono arrivate. Il presidente di quartiere e‘ l’autorità che dovrebbe essere più vicina a chi vive nel quartiere stesso. Per questo le parole di Sguanci, che descrivono una realtà inesistente, sono molto gravi.

Le cronache ci raccontano di un città che non è affatto sicura in alcune zone, e non solo di notte. Quanto alla malamovida è tornata a impazzare da Sant‘Ambrogio a Santo Spirito più di prima, peggio di prima, rendendo impossibile il riposo dei residenti. Ma quello che più colpisce è la totale noncuranza per il crescente abuso di alcol, oltre alla droga, da parte di giovani e giovanissimi. Una vera e propria emergenza sociale di fronte alla quale c’è una generale sottovalutazione.

Un quadro di progressivo degrado, la conferma di un centro storico fuori controllo, come conferma quello che è successo il 25 aprile a Santo Spirito: sul sagrato si è tenuto un vero rave; alcol a sfare e orinamenti sulla basilica; caos fino a notte fonda. Come Coordinamento dei comitati dei residenti del centro storico abbiamo presentato un documento in sei punti con urgenti richieste alle istituzioni. Sguanci le ha ignorate. Lui ha esercitato un suo diritto, senza avvertire l‘ esigenza di confrontarsi con noi; noi però abbiamo il diritto di chiedergliene conto.

Non sappiamo quali siano le motivazioni che hanno spinto Sguanci a questa sortita maldestra. E non formuliamo ipotesi. Ci atteniamo ai fatti. E i fatti dimostrano che al Quartiere 1 c’è bisogno di un radicale cambio di marcia.

I portavoce del Coordinamento dei Comitati dei Residenti del Centro storico di Firenze

Paolo Ermini

Alessandro Villoresi