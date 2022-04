Donazione 'per la bellezza', CNA Firenze risponde: "Ok condizionato"

“Lo strumento per prendersi cura della grande bellezza fiorentina messa alla prova quotidianamente dai flussi turistici esiste già, si chiama tassa di soggiorno e ha un‘entità non esattamente di poco conto. Certo, va gestita, quindi riscossa integralmente e impiegata per gli scopi per i quali è nata. Detto questo, non accogliamo certo sfavorevolmente la proposta di una donazione da parte dei turisti che visitano la nostra città, purché condizionata ad una serie di parametri. Che sia un contributo volontario e non obbligatorio, prima di tutto. Che sia effettivamente destinata alla conservazione del nostro patrimonio storico-culturale. Infine, che sia legata all’utilizzo di una app che renda servizi veramente utili ai visitatori, nella logica di un sempre più necessario impiego delle nuove tecnologiche nell’ambito di un’accoglienza turistica digitale”.

Così Giacomo Cioni, presidente di CNA Firenze Metropolitana sulla proposta di donazione per la bellezza di Firenze avanzata dal suo primo cittadino.

Fonte: Cna - Ufficio stampa