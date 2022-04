Elezioni 1948, seminario con Lega San Miniato

La Lega di San Miniato in concomitanza con la ricorrenza del 25 aprile prosegue nel progetto “ Il cammino della libertà, 25 aprile 1945 – 18 aprile 1948” volto ad approfondire gli eventi e i soggetti che dal 1943 al 1948 contribuirono a traghettare l’Italia in un contesto di libertà e democrazia.

Quest’anno verrà fatto un focus sulle elezioni del 18 Aprile del 1948, quando gli Italiani furono chiamati a scegliere se l’Italia avrebbe dovuto far parte delle nazioni a democrazia liberale o abbracciare il sistema delle cosiddette democrazie popolari, capeggiate dalla Russia di Stalin.

Le elezioni politiche del 1948 sono state una pietra miliare nella storia del nostro paese, un evento elettorale, a tratti anche drammatico, che ha segnato per sempre il futuro del popolo italiano. Gli Italiani scelsero di stare con l’Occidente con le democrazie liberali, chiudendo la porta a nuove avventure autoritarie, come poi la storia avrebbe dimostrato, evitando che all’Italia toccasse la medesima sorte dell’Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Albania, Juguslavia, e dei Paesi baltici. Tutte nazioni che per decenni dovettero subire l’egemonia della Russia rinunciando alla loro libertà, dignità e sovranità e che tornarono ad essere nazioni libere e sovrane dopo 45 anni di oppressione, al crollo del comunismo sovietico.

Il seminario esaminerà la complessa situazione politica alla vigilia delle elezioni del 18 Aprile 1948, i soggetti che si contrapposero nella decisiva tenzone approfondendo in particolare il ruolo delle organizzazioni civiche e cattoliche che affiancando i movimenti politici filo occidentali contribuirono in maniera determinante affinché il percorso di libertà iniziato il 25 Aprile 1945 potesse avere una solida e positiva conclusione.

Il seminario dal titolo “ Ruolo dei comitati civici nelle decisive elezioni del 18 Aprile 1948 ” vedrà come relatore il Dr. Marco Invernizzi studioso della storia del movimento cattolico. L’evento si terrà su piattaforma zoom il giorno 29 Aprile 2022 con inizio alle ore 21,15. Per informazioni sulle modalità del collegamento potranno essere contattati i Consiglieri comunali del gruppo Lega di San Miniato o il seguente numero 349 661 411 5

Lega San Miniato