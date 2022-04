Infanzia, a Vinci riapre lo Spazio Gioco di Villa Reghini

Dopo un anno di sospensione riapre a Sovigliana, nel comune di Vinci, lo Spazio Gioco a Villa Reghini: attivo dal 2006, si tratta di un aiuto per le famiglie che hanno bisogno di lasciare, per motivi vari, i propri figli in un ambiente protetto e formativo.

Lo Spazio Gioco, le cui iscrizioni sono aperte fino al 6 maggio, accoglie 25 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Il calendario va da settembre a luglio: il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

All'interno della struttura operano tre educatrici esperte e un'operatrice ausiliare dipendenti rispettivamente della cooperativa sociale Eskimo e della cooperativa sociale Geos: gli spazi all'interno sono divisi in angoli in modo da stimolare le esperienze di gioco dei bambini, all'esterno è presente un giardino che serve a far scoprire le bellezze della natura.

Sul sito del Comune di Vinci si trova il video che le educatrici hanno preparato per presentare il programma dell'anno 2022-2023.

“Finalmente riapre a Villa Reghini lo Spazio Gioco - ha dichiarato l'assessore all'istruzione del Comune di Vinci Chiara Ciattini -. Si tratta di un modo per aiutare le famiglie e allo stesso tempo un'occasione di apprendimento e di socialità per i più piccoli. L'educazione dei nostri figli è la cosa più importante ed è alla base della futura società civile. Questa struttura offre all'interno diversi servizi, tutti coordinati da educatrici esperte che stimolano la capacità creativa dei bambini e insegnano loro a esternalizzarla. Dopo il periodo pandemico il bambino ha la possibilità, attraverso percorsi ludici, di socializzare, aspetto molto importante”.

A questo link il video preparato dalle educatrici dello Spazio Gioco.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa