Mazzetti (FI): "Giani sbaglia col No al termovalorizzatore"

La parlamentare di Forza Italia Erica Mazzetti è intervenuta stamani a Lady Radio, trattando di molti temi d’attualità.

Celebrazioni del 25 Aprile e polemiche. “Come ogni 25 Aprile, ho partecipato alle celebrazioni nella mia città di Prato. Mi dispiaccio che ci sia stata poca partecipazione perché la nostra città è Medaglia d’argento e la memoria è qualcosa che dobbiamo coltivare tutti insieme. Io c’ero, insieme al gruppo di Forza Italia, perché Forza Italia è sempre dalla parte della libertà e onora coloro che sono morti per restituircela”.

Alla regione competenze sull’energia? “Siamo da sempre favorevoli a tutte le fonti di energia, soprattutto se a bassa emissione di CO2, fonti che possono servire a renderci autonomi. Bisognerebbe ricordare al governatore Giani che non è più in campagna elettorale e che dovrebbe essere più coerente e deciso, a maggior ragione quando si tratta di energia. Con Rossi – paradossalmente – era chiaro che non si sarebbero fatti nuovi impianti, Giani è troppo ambiguo per il ruolo che ricopre. Sulle rinnovabili, mi sono impegnata per snellire e accelerare l’iter autorizzativo, che adesso è sottoposto a minori vincoli. Sono, inoltre, a favore anche del nucleare, l’unica risorsa in grado di sostituire il gas. Tra pochi mesi inizierà anche un’importante sperimentazione al bacino Brasimone, per fare dei passi avanti verso il nucleare di nuova generazione. Giani si oppone al termovalorizzatore? Sbaglia, ci serve per il problema rifiuti e per avere una fonte di energia in più”.

La riforma del catasto e le tasse sulla casa. “Faccio la geometra da 25 anni e il catasto è materia che conosco bene. Per questo dico che una riforma dell’impianto tecnico del catasto ci serve ma non deve in alcun modo portare nuove tasse. Per questo, non va mescolata in alcun modo alla riforma fiscale. E se le tasse sulla prima casa non si pagano fortunatamente, grazie a Berlusconi, non devono aumentare nemmeno per le seconde case né tantomeno per i fabbricati, già tartassati”.