Minorenne minaccia con un coltello 13enne per rubargli la bici: denunciato a Livorno

Con un coltello avrebbe minacciato un ragazzino, per rubargli la sua bicicletta elettrica. È successo nella zona di piazza Grande a Livorno. Il caso è stato denunciato dai genitori della vittima del furto, un 13enne, alla polizia municipale che si è messa sulle tracce del responsabile. Individuato, si tratta di un altro giovanissimo di 17 anni, autore della rapina della bici. Il 17enne, dopo l'identificazione, è stato denunciato.

Un altro intervento della municipale ha portato ad altre due denunce, a carico di una donna e un uomo responsabili del furto di una macchina da caffè da un negozio. Il fatto è avvenuto in piazza Bartelloni. I due, lei 45 anni e lui 46, sorpresi a rubare all'interno del negozio sono stati denunciati a piede libero per tentato furto. Il 46enne, sprovvisto dei documenti di identità, è stato inoltre denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.