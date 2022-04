Smart International Tour, la crescita all'estero delle PMI toscane

Si rivolge alle PMI della Toscana la tappa odierna di Smart International Tour, il progetto avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo e dedicato all’internazionalizzazione, che sempre più aziende riconoscono quale leva determinante per la crescita, lo sviluppo e la competitività del proprio business, anche alla luce delle opportunità offerte dal PNRR.

Con oltre 1.000 PMI partecipanti alle due precedenti edizioni, quest’anno Smart International Tour coinvolge ulteriori 500 aziende e si svolge in collaborazione con SACE, la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale nonché partner di riferimento per le aziende italiane che esportano e crescono nei mercati esteri.

L’incontro odierno è dedicato agli Emirati Arabi Uniti e al Qatar, con approfondimenti su prospettive di sviluppo e soluzioni assicurativo-finanziarie a supporto dell’internazionalizzazione, sulle specificità del mercato degli EAU e del Qatar e sui principali temi di interesse per le imprese italiane, sviluppati grazie ai contributi di SACE e delle filiali Intesa Sanpaolo di Dubai e di Abu Dhabi. Saranno inoltre presentati i servizi e gli strumenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per fornire alle imprese un sostegno concreto per il loro rilancio internazionale, anche attraverso il network degli specialisti dedicati.

Focus Emirati Arabi Uniti e Qatar

Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano l’8° mercato di sbocco commerciale dei prodotti toscani, con il 2,2% delle esportazioni regionali. La Toscana è la seconda regione italiana per export verso gli Emirati Arabi Uniti (solo la Lombardia ha registrato esportazioni più elevate): nel 2021 ha esportato verso questo paese oltre 1 miliardo di euro, pari al 22% del totale delle esportazioni italiane verso questo mercato. L’export toscano verso gli Emirati Arabi Uniti nel 2021 ha registrato una crescita importante (+59,4%) che ha determinato anche il superamento dei livelli pre-crisi (+18% rispetto al 2019), grazie in particolare al contributo dell’Oreficeria (+17% verso il 2019; +118% verso il 2020), che rappresenta più del 60% delle esportazioni toscane verso questo mercato. La Toscana esporta negli Emirati Arabi Uniti, oltre all’Oreficeria, anche Meccanica, Metallurgia e beni del Sistema moda.

La Toscana è la terza regione italiana per export verso il Qatar con circa il 10% delle vendite italiane verso questo mercato. Nel 2021 le esportazioni toscane verso il Qatar sono cresciute del 56%, superando i 196 milioni di euro con una crescita importante anche rispetto al pre-pandemia (+91 milioni; +87%). La Toscana esporta verso il Qatar soprattutto Meccanica che rappresenta più della metà dell’export (circa il 56% del totale), ma anche Prodotti e materiali da costruzione, Elettrotecnica e beni del Sistema Moda.

L’economia mondiale nel 2022 continuerà a crescere, ma con un rallentamento che riflette sia le difficoltà delle catene logistiche internazionali emerse nel 2021 – con un graduale allentamento atteso entro il 2023 – sia l’invasione russa dell’Ucraina, che ha peggiorato le prospettive di crescita soprattutto per l’Europa.

Fonte: Intesa Sanpaolo