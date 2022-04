Alla Limonaia di villa Strozzi il “Festival degli stili di vita”

Una giornata dedicata a salute, benessere e corretti stili di vita a 360 gradi. Il 30 aprile la Limonaia di Villa Strozzi si animerà con iniziative di informazione e confronto ma anche laboratori sui temi del contrasto a fumo e alcool, buona alimentazione, uso e abuso di farmaci, benefici dell’attività motoria: si tratta del “Festival degli stili di vita”, evento promosso da Comune, Azienda Usl Toscana Centro, SDS Società della Salute.

“Obiettivo di questa iniziativa è sottolineare come il benessere psicofisico delle persone sia legato a tutta una serie di aspetti da valorizzare, legati ai corretti stili di vita. – sottolinea Mimma Dardano, consigliera speciale del sindaco per corretti stili di vita - Nasce da un grande lavoro di squadra, a partire dalle esperienze dei gruppi Salute è Benessere attivi nei vari quartieri, in collaborazione con Società della Salute e UFC Promozione della Salute dell’azienda Usl Toscana Centro. Una giornata di festa, di ascolto, di esperienze diverse che hanno a che vedere con movimento, alimentazione, la prevenzione e quindi la salute”.

Il programma della giornata prende il via la mattina, quando da ogni quartiere partiranno le “Passeggiate della Salute” che arriveranno alla Limonaia di Villa Strozzi intorno a mezzogiorno dove ad accogliere i partecipanti ci sarà un aperitivo analcolico preparato dagli allievi dell’Istituto Alberghiero Buontalenti.

Sono previsti i saluti istituzionali di Dario Nardella, sindaco di Firenze, e poi interventi di Sara Funaro, assessora al Welfare e presidente Società della Salute di Firenze, Mimma Dardano, consigliera Speciale del Sindaco su dipendenze e corretti stili di vita, Patrizia Giannelli, UFC promozione della Salute referente dei Gruppi Salute è Benessere (SèB), Elena Paoletti, direttrice CNR, Progetto AirFresh.

Alle 13 pranzo presso il Circolo Il Boschetto, studiato con alimenti bilanciati e sani.

Nel pomeriggio al via con gli incontri informativi a cura dei gruppi Salute è Benessere dei cinque Quartieri, alle 15 “Benessere e salute... senza fumo a cura del Gruppo SèB del Q5, alle 15.30 “I benefici dell’attività motoria” a cura del Gruppo SèB del Q4, alle 16 “Alcol e…...” a cura del Gruppo SèB del Q1, alle 16.30 “Farmaci: rimedio o alibi?” a cura del Gruppo SèB del Q2, alle 17 “Idee per menù veloci, gustosi e sani!” a cura del Gruppo SèB del Q3. Al termine alle 17.30 musica a cura dell’ensemble di percussioni della Scuola secondaria 1° grado, IC Pirandello. In contemporanea nel pomeriggio, si svolgeranno nel giardino della Limonaia, laboratori esperienziali dedicati a uso consapevole dell’alcool, consumo consapevole dei farmaci, alimentazione, varie discipline sportive, tabacco e fumo, Firenze Fast Track city, informazione, prevenzione Hiv-Hcv, con la possibilità di svolgere test rapidi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa