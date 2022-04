Aperto avviso pubblico per due progetti di cooperazione internazionale

E’ aperto da pochi giorni l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di cooperazione internazionale della Regione Toscana. L’avviso riguarda due progetti, “Log in networks” e “Combo”, che hanno già avuto un primo sviluppo e per i quali dunque deve ora partire la fase due, il cosiddetto follow up.

Il progetto "Log in networks" ha come finalità quella di creare sinergie durature e progetti concreti, nell’ambito dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare, tra la Toscana ed i partner locali di tre paesi africani: Senegal, Niger e Burkina Faso.

Nella prima fase il progetto ha permesso di realizzare iniziative di formazione e vari microprogetti in ambiti molto diversi dalla raccolta dei rifiuti alla gestione delle risorse idriche sino al sostegno all’avvio di start up.

Ora si tratta di dare continuità alle progettazioni realizzate e di consolidare processi partecipativi di pianificazione locale. Le risorse regionali disponibili sono di 35.000 euro.

La finalità del progetto "Combo", in questa seconda fase, è quella di proseguire le attività intraprese tra il 2019 e il 2021 e che riguardano la valorizzazione del capitale umano, sociale ed economico-finanziario dei migranti presenti sul territorio toscano e la loro capacità di creare relazioni e nuove opportunità di sviluppo nei territori di origine. In questo caso le risorse regionali disponibili ammontano a 26.200 euro.

“Si tratta – ha commentato l’assessora regionale alla cooperazione internazionale Serena Spinelli – di due progetti che hanno avuto un impatto significativo e per questo la fase di follow up è importante: consentirà di consolidare i risultati e di aumentare il radicamento sul territorio".

I progetti potranno essere presentati da enti locali, aziende sanitarie e soggetti privati senza finalità di lucro, entro il prossimo 20 maggio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa