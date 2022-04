Asfalti, ciclabili e parcheggi: maxi investimento per lavori nelle frazioni ripolesi

Tesoretto in arrivo per le strade (e non solo) di tutta Bagno a Ripoli. Un milione e mezzo di euro è stato stanziato dal Comune per rifare gli asfalti ma anche i marciapiedi, i parcheggi e alcuni tratti di ciclabile sul territorio comunale.

Grazie al maxi-investimento dell’amministrazione sono previsti interventi in tutte le frazioni. Si parte da via di Villamagna: tra poche settimane, avranno inizio i lavori per la riasfaltatura completa della strada. Per poi proseguire, spiegano il primo cittadino e l’assessore ai lavori pubblici, durante i mesi estivi, con interventi ad Antella, Osteria Nuova, Grassina e Ponte a Niccheri e non solo. Un’operazione che un tassello alla volta renderà le strade più sicure per automobilisti, pedoni e due ruote, oltre che più decorose.

Solo per i lavori di risanamento stradale e le riasfaltature è previsto un gruzzolo di oltre mezzo milione di euro (517mila euro per l’esattezza). Si parte dal rifacimento di via Villamagna, la prosecuzione dei lavori iniziati lo scorso anno, con la riasfaltatura di 1800 metri di strada a partire dal centro abitato. Tappa successiva Antella e Osteria con la ripavimentazione di via Peruzzi e via dell’Antella. Sarà rifatto il manto anche in via Brigate partigiane come richiesto dal Comune a Open fiber in seguito ai lavori per la posa della fibra ottica. Ad Osteria, sarà completamente risistemato il parcheggio nei pressi dell’asilo Arabam: oltre alla ripavimentazione sarà realizzato anche un cordolo di camminamento pedonale che separerà i posti per la sosta dai pedoni.

A Grassina in programma la ripavimentazione totale, con la riasfaltatura e la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale in colore rosso nel centro abitato, di via Costa al Rosso, via ponte del Lepri e del tratto iniziale di via Pian di Grassina. Sempre qui, saranno rifatti interamente i marciapiedi. In via Costa al Rosso saranno inoltre realizzate due isole, aree di marciapiede, E sarà collocato nuovo arredo urbano per la realizzazione di una vera e propria zona 30 dove il pedone è “protagonista”. Previsto un investimento di circa 130mila euro. Pronto a rifarsi totalmente il look anche il parcheggio di via di Belmonte a servizio della scuola Redi che una volta ultimato (oltre al nuovo manto e agli stalli per la sosta saranno anche piantati nuovi alberi) sarà intitolato alle donatrici e ai donatori di sangue. Un intervento del valore di 86mila euro.

Oltre 150mila euro sono destinati ad interventi per la messa in sicurezza di via Roma, dalla collocazione di strumenti per limitare la velocità alla realizzazione di segnaletica complementare verticale e orizzontale tra i centri abitati di Bagno a Ripoli e Osteria. Interventi che avverranno in estate, una volta terminata la scuola. Previsti inoltre 425mila euro di interventi per il riconsolidamento dei muri a retta di via del Bigallo e Apparita e della frana di via di Terzano. Altri 160mila euro serviranno per l’abbattimento delle barriere architettoniche su vari centri abitati.