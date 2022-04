Cena di solidarietà con Shalom alla Casa Culturale

Il Movimento Shalom di San Miniato si muove per promuovere il reinserimento lavorativo di persone con situazioni di difficoltà, attraverso una collaborazione importante con la sezione Soci Coop Valdarno e la Fondazione Il cuore si scioglie.

Venerdì 29 aprile alle 20.30 è prevista una cena di solidarietà nei locali della Casa Culturale di San Miniato Basso, i cui proventi saranno impiegati per promuovere il progetto “Verso il futuro e oltre” di Shalom, che appunto nasce con l’obiettivo di trovare uno sbocco a lavorativo a giovani e persone in situazioni di fragilità socio - economica tramite la forma cooperativa, per garantire futuro e dignità.

Il nome di questo progetto è lo stesso della cooperativa che Shalom ha fondato e che – tra le altre cose – gestisce il Bistrot Bonaparte di piazza Bonaparte, recentemente inaugurato. Un progetto ai nastri di partenza ma con l’ambizione di dar vita a tanta solidarietà, come spiega il direttore del Movimento Luca Gemignani: “Intanto ringraziamo la Sezione Soci e la Fondazione Il Cuore si scioglie per la collaborazione e per il fatto che raddoppieranno i contributi che noi riusciremo a mettere insieme tramite alcune iniziative, tra cui quella di venerdì sera. La cooperativa vuole aiutare persone in difficoltà tramite il lavoro e per farlo c’è bisogno dell’aiuto di chiunque vorrà dare una mano”.

La cena avrà un costo di 20 euro (10 per i minori di dieci anni), col seguente menù: antipasto toscano, spaghetti all’amatriciana, prosciutto arrosto e patate, dolce, acqua, vino e spumante.

La prenotazione è obbligatoria contattando il Movimento fondato da don Andrea Pio Cristiani al numero 0571400642 oppure alla mail eventi@movimento-shalom.org. In alternativa è possibile telefonare alla Sezione Soci Coop al numero 3393304333.

Per chi vuol approfondire oppure donare c’è anche l’opportunità di farlo attraverso la piattaforma online di crowdfunding Eppela, visitando la sezione dedicata al Movimento Shalom.

Fonte: Movimento Shalom Onlus