Fermati in auto con arnesi da scasso e metadone: denunciati

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Fucecchio hanno denunciato due georgiani, un 45enne ed un 48enne, per porto ingiustificato di oggetti da effrazione. I due sono stati controllati nei pressi di una farmacia della zona, a bordo di un veicolo, al cui interno gli operanti hanno rinvenuto molteplici arnesi atti allo scasso e un coltellino tipo “cutter”, dei quali gli uomini non sono stati in grado di giustificare il possesso.

Inoltre, uno dei due aveva con sé, occultato nel portafoglio, un flacone di metadone: circostanza questa che ha portato alla segnalazione amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.