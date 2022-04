Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, si è rivisto finalmente il grande pubblico sotto il palco della Festa della Liberazione di Fornacette, svoltasi lo scorso lunedì 25 aprile nella frazione di Calcinaia. La manifestazione – giunta alla diciottesima edizione e organizzata dall’associazione Comitato 25 Aprile – ha potuto rivedere la presenza sin dal primo pomeriggio di tanti cittadini, famiglie, giovani e non: una partecipazione colorata ed emozionata di poter rivivere dopo molto tempo un evento all’aperto in mezzo a tanta gente. Si è trattato di una sorta di grande “prima” in Valdera – e probabilmente in Toscana – per un evento dal vivo di un certo livello di partecipazione.

La manifestazione, svoltasi senza intoppi nonostante l’obiettiva difficoltà di rimettere in piedi un evento organizzato da soli volontari, ha visto alternarsi sul palco e tra il pubblico, dj set, i ritmi della Moruga Band, l’”avanguardia illogica” del Duo Bucolico, sino al concerto principale di Bobo Rondelli e dei Surealistas che hanno trascinato il pubblico in cori e danze.

“Sapevamo che questa edizione avrebbe rappresentato una specie di ritorno alla vita - spiega Simone Pampaloni, presidente del Comitato 25 Aprile di Fornacette - dopo due anni nei quali abbiamo cercato comunque di tenere “in movimento” questa giornata, seppur attraverso la rete. È una soddisfazione unica essere stati capaci di ridare uno spazio fisico ai valori e agli ideali che cerchiamo di mantenere vivi nella società ed è stato bellissimo poter rivedere così tante persone finalmente insieme, unite, serene, nonostante il dramma della guerra in Ucraina e l’assurda escalation militare in corso. Il nostro 25 aprile è stata l’occasione per cercare di riportare l’attenzione su temi fondamentali come la pace e il rispetto dei diritti umani. Ringraziamo ancora una volta la Regione Toscana e il Comune di Calcinaia per il loro sostegno, e le tante associazioni del territorio che ci hanno aiutato nell’organizzazione dell’evento”.

Fonte: Ufficio Stampa