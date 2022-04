Il sindaco Baroncelli incontra le frazioni di Barberino Tavarnelle

Dieci serate di condivisione, momenti di confronto e azioni concrete di ascolto con la giunta comunale di Barberino Tavarnelle. Il sindaco ‘sotto casa’ per confrontarsi sulle esigenze, accogliere e condividere richieste, proposte, consigli e suggerimenti in un giro di trasferte nelle frazioni a contatto diretto con la comunità. Insieme agli assessori Roberto Fontani, Marina Baretta e Tatiana Pistolesi, il primo cittadino riprende il ciclo di incontri pubblici, allestiti negli spazi delle frazioni per focalizzare l'attenzione e la pianificazione degli interventi sulle effettive necessità del territorio.

“Torniamo ad incontrarci dopo il lungo periodo di interruzione dettato dalle disposizioni anticovid - dichiara il sindaco David Baroncelli - uno strumento di partecipazione e coinvolgimento diretto che offre la possibilità di dialogare e confrontarsi in presenza per raccogliere le istanze della cittadinanza”.

Tutti i lunedì, dal 2 maggio al 4 luglio 2022, la giunta itinerante si sposterà tra i borghi di Barberino Tavarnelle con l’obiettivo di rendere i cittadini sempre più partecipi alla vita amministrativa, ascoltare e conoscere in tempo reale le problematiche. Il tour raggiungerà le località Romita, San Donato in Poggio, Tignano, Linari, Monsanto, Marcialla, Sambuca, San Filippo, Badia a Passignano e Vico d'Elsa. “Non ci limiteremo ad illustrare gli obiettivi e le azioni in corso - prosegue il sindaco - ma stimoleremo la comunità ad esprimere la loro voce in merito alle priorità e ai temi che ritengono necessari, oltre a condividere progettualità e idee per il prossimo futuro”.

Il calendario degli incontri dà appuntamento il 2 maggio nella sala Don Caldini della Romita, il 9 maggio nel Circolo la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Donato in Poggio, il 16 maggio alla Capannina di Tignano, il 23 maggio nella Chiesetta della Compagnia di Linari, il 30 maggio nella Chiesa di San Ruffignano a Monsanto, il 6 giugno al Teatro Regina Margherita di Marcialla, il 13 giugno presso la struttura polivalente Don Cuba di Sambuca, il 20 giugno a Villa San Filippo nel borgo di San Filippo, il 27 giugno nell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Badia a Passignano, il 4 luglio nel locale ex Bird di Vico d'Elsa.

“Invito i cittadini ad essere presenti – conclude il sindaco – la tabella di marcia è piuttosto impegnativa, mi auguro di poter incontrare i cittadini di tutte le frazioni, questo per noi rappresenta un momento fondamentale dell’azione amministrativa”. Gli incontri si terranno alle ore 21:30. Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 055 8052324-245, urp@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino