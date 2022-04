Prevenzione del melanoma, visite gratuite con la Misericordia di Empoli

Maggio è tradizionalmente il mese della prevenzione del melanoma, uno dei tumori cutanei più diffusi e aggressivi, la cui insorgenza può dipendere da esposizioni al sole intense e occasionali. Anche se non siamo ancora in estate non dobbiamo dimenticare di proteggere la nostra pelle: le arrossature e le scottature che possono verificarsi con le prime giornate di sole intenso segnalano un danno che non è solo immediato, ma può avere conseguenze rilevanti a distanza di tempo, facilitando l’insorgenza del melanoma.

Oltre a proteggere la cute è opportuno anche fare prevenzione, sottoponendosi regolarmente a visite dermatologiche di controllo. Se diagnosticato nelle sue prime fasi, il melanoma può spesso avere una prognosi favorevole e richiedere la sola asportazione chirurgica. Proprio per sensibilizzare i cittadini al tema della prevenzione ed aiutarli a proteggere la propria pelle, la Misericordia di Empoli promuove il “Mese della Prevenzione del Melanoma”, con visite di controllo dei nei gratuite che saranno effettuate per tutto il mese di Maggio dai dermatologi che visitano presso gli Ambulatori medici specialistici dell’associazione in Via Cavour 43/B a Empoli.

Per avere informazioni e prenotare la visita gratuita con lo specialista è necessario contattare gli Ambulatori, aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, e dalle 15.00 alle 19.00, chiamando il centralino allo 0571-534915.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa