La Rocca di San Miniato fatta coi Lego: la creazione di Alessio Carmignani

(foto di Alessio Carmignani)

Mattoncino dopo mattoncino, prende forma la Rocca di San Miniato. Alessio Carmignani, sanminiatese doc, ha ricreato la Rocca coi Lego: circa un mese di fatica, tantissimo sudore, moltissima passione, 1921 pezzi per comporre la torre di Federico II, per cui San Miniato è conosciuta in tutto il mondo.

Coi Lego è stato costruito di tutto, dalla Torre di Pisa alla Casa Bianca, ma mai i mattoncini colorati avevano toccato San Miniato. Ci ha pensato Carmignani, originario della cittadina in provincia di Pisa e grandissimo appassionato di Lego. Un vero e proprio artista, che nei ritagli di tempo ha costruito la Rocca a immagine e somiglianza dell'originale. Alta 52 centimetri, poggia su una base di 27x27 centimetri.

Chi vuole vederla dal vivo può andare al Pisa Brick Art a Pontasserchio (San Giuliano Terme) al Parco della Pace sabato 7 e domenica 8 maggio. Grazie a OrangeTeam LUG, di cui Carmignani fa parte, si potrà ammirare la Rocca in scala ridotta e fatta coi Lego.

"L'idea mi è venuta perché finora nessuno aveva mai fatto San Miniato coi Lego" dice Carmignani. "Sono sanminiatese e la vedo praticamente tutti i giorni, ma è stato un piacere fare la Rocca coi mattoncini. Non essendo un set già composto ma una MOC [my own creation, ndr] ho dovuto prendere i pezzi unici in alcuni negozietti speciali. In un tempo effettivo di un mese circa avevo composto la mia Rocca".

I Lego sono un suo grande amore: "Ho iniziato a usarle da piccolo, non ho più smesso. Durante il lockdown ho avuto modo di far crescere questa mia passione. Per fare la Rocca mi sono aiutato con delle foto che ho fatto io stesso, poi, essendo originario di lì, la conoscevo bene. Ho impiegato del tempo per capire in che scala farla e ho scelto di crearla di circa mezzo metro, un po' meno delle cosiddette minifigure".

Al Pisa Brick Fest porterà la Rocca, ma sui profili Facebook e Instagram di Alessio Carmignani si trovano anche molte altre sue creazioni: "Ho fatto tante cose riguardo Ritorno al Futuro, ma anche altre MOC con i Pokémon o altri diorama".

Insomma, la fantasia non manca per queste vere e proprie opere d'arte. E chissà che in futuro la Rocca di Carmignani, pardon, di Federico II fatta coi Lego non possa essere esposta anche a San Miniato.

