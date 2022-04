"Un archeologo allo specchio", esce il primo libro della trilogia di Leonardo Giovanni Terreni

Sarà presentato in anteprima giovedì 28 aprile, ore 21.15, presso la Libreria Rinascita di Empoli, con intervista all'autore di Marisa La Vecchia, il romanzo noir-storico "Un archeologo allo specchio", primo lavoro della trilogia sull'Isola d'Elba sulle indagini dell'archeologo "empolese" Leandro Tertulliani.

Lo scopo dell'autore, Leonardo Giovanni Terreni figlio dell'artista Gino Terreni, è anche quello di far conoscere gli angoli più suggestivi della Toscana, attraverso le avventure investigative del personaggio Leandro. Pubblicato per i tipi di Youcanprint editrice, compresa la versione eBook, sarà presentato anche all'Isola d'Elba in collaborazione con le varie amministrazioni comunali.