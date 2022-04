Investe collega 57enne con il camion, fermato dalla polstrada a Pontedera

Ha investito con il camion un collega mentre faceva manovra in un'area pubblica. Ora l'investito 57enne si trova in prognosi riservata nell'ospedale di Pontedera. Il fatto è avvenuto a Pontedera. Il conducente non si era accorto inizialmente di quanto successo ma poi è stato rintracciato e fermato dalla polizia stradale e dalla polizia del commissariato di Pontedera. Le telecamere di sorveglianza in zona hanno permesso di rintracciare il mezzo e il conducente. Il camion ora è sotto sequestro e altri accertamenti sono in corso.