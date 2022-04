Aprirà alle 18 di sabato 28 maggio la Mostra del Chianti di Montespertoli, la prima dalla fine dello stato di emergenza causa pandemia. Un anno di anniversari, cadranno nel 2022 infatti i 25 anni dalla creazione del Chianti Montespertoli, uno dei pochi comuni con una sua denominazione.

Il vino ritorna protagonista unico e indiscusso, nelle parole del sindaco Alessio Mugnaini: "Rosso di sera, il tema dell'edizione di quest'anno, vuol dire mettersi l'abito di festa per parlare del vino. Torna il luna parl, tornano gli stand gastronomici, ma il vino sarà il principale attore".

Fino al 5 giugno ogni giorno ci saranno eventi culturale, enogastronomici, partendo da piazza del Popolo fino a via Garibaldi, via Gramsci, piazza Machiavelli con gli spettacoli per tutte le 9 sere.

La cultura è affidata al Museo Bassi con una mostra per i 150 anni dal tenore, al Loft19 in via Sonnino con una mostra su Montespertoli Segreta, il centro le Corti con una mostra di pittura e la Sala Topical con la mostra di Roberto Bastianoni.

Tra gli spettacoli in programma concerti di Lorenzo Baglioni, Marco Cocci, la stand up comedy di Filippo Giardina e Pietro Sparacino, il Dante Lirico Game, le danze ottocentesche della Compagnia della bizzarria d'amore e molto altro.

In piazza del Popolo ci saranno 16 spazi per i vini, con degustazioni di 25 aziende. Saranno presenti anche quelle che non riescono a partecipare di persona. Non solo vini di zona: tra gli ospiti sarà possibile trovare il Consorzio Chianti Colli Fiorentini, le Colline Pisane e il Montalbano, i vini di Suvereto e lo Champagne di Epernay, in Francia. Assoenologi seguirà con i giovani enologi alcuni eventi dedicati alla conoscenza del vino.

Il tuffo nella storia è assicurato con la Sfilata del Gruppo 900 per i mestieri dell'epoca a chiusura dell'evento. Torneranno anche le contrade di Montespertoli per aggiudicarsi il Torneo 2022, con i giochi dalla sfilata alla corsa coi sacchi, dalla pallavolo alla gara delle botti passando per il tiro alla fune al burraco e al curioso lancio dell'ovo.

Qui tutto il programma della Mostra del Chianti 2022. La Mostra del Chianti 2022 aprirà domenica 29 maggio e 5 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24, negli altri giorni dalle 18 alle 24.

Elia Billero