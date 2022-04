Teatro, Il Ferruccio si presenta in consiglio comunale a Empoli

Venerdì 29 aprile 2022, alle 18, l’assemblea consiliare di Empoli si riunisce in una nuova seduta.

Prima dell’apertura dei lavori, verrà presentato il progetto di realizzazione del Teatro comunale il Ferruccio: per illustrare l’opera interverrà l’architetto Luca Ruzza.



Nell’occasione, sarà inoltre presente una rappresentanza del Comitato Amici del Teatro il Ferruccio con il presidente Alessandro Torcini.



Al termine, dell’illustrazione prenderà quindi il via la discussione dei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale.