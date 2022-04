Un percorso fitness per chi fa sport all’aperto al Temporary Park di Scandicci

Nuovo percorso fitness per i tanti cittadini che fanno sport all’aperto nel Temporary Park, nell’area ex Cnr, con la possibilità di fare esercizi di bike, step, addominali, tricipiti, squat, sospensioni, flessioni, con doppia e tripla panca, oltre ad un percorso misto: l’attrezzatura in acciaio sarà montata entro l’inizio di maggio 2022 assieme ad altre dotazioni per il Temporary Park - 14 panchine, un percorso agility dog ed un pergolato per l’area cani, tutte attrezzature in acciaio e legno di qualità – e moltiplicherà le possibilità di fare attività fisica in questa area pubblica, che dalla sua apertura ai cittadini nel 2020 ha ospitato numerose persone a correre lungo le piste running, oltre agli studenti delle scuole cittadine per le attività di educazione fisica.

Per il percorso fitness outdoor pubblico, l’agility dog, il pergolato per proteggere i padroni nell’area cani e le 14 panchine lungo i vialetti del Temporary Park, l’ufficio Ambiente, Parchi e Verde pubblico del Comune ha investito complessivamente 57 mila euro; tutte le attrezzature acquistate possono eventualmente essere riutilizzate in altre aree verdi cittadine.

Il Temporary Park è aperto ai cittadini grazie ad un comodato d’uso, in attesa che si concludano le procedure che porteranno il Comune ad avere la piena proprietà dell’area e a poter finalmente progettare il secondo parco metropolitano dell’area fiorentina dopo le Cascine.

“Fin dall’apertura nel 2020 il Temporary è stato frequentato da tantissimi cittadini, adesso lo arricchiamo con dotazioni e servizi particolarmente utili per chi viene qui a fare attività sportiva, a fare movimento insieme al proprio cane, oppure semplicemente a passeggiare e a rilassarsi – dice l’assessora all’Ambiente, ai Parchi e al Verde pubblico – il percorso fitness all’aperto lo abbiamo già sperimentato a Vingone, in via Torricelli, è stato apprezzato fin da subito soprattutto da giovani e da tutti coloro che amano fare attività fisica in autonomia, e proprio in questi giorni lo andremo a migliorare ulteriormente. Una volta realizzato il nuovo percorso fitness nell’area ex Cnr lo inaugureremo con un evento rivolto alle scuole e a chi fa sport in città, mentre l’agility dog e le nuove dotazioni dell’area cani saranno accompagnate da iniziative assieme ai proprietari degli animali”.

Percorso fitness – Sarà realizzato nell’area sulla destra rispetto al vialetto dei meli, per chi entra dall’ingresso di via Galilei o via De Andrè.

Panchine – Saranno 14, nello stesso materiale delle sedute del parco del Castello dell’Acciaiolo e saranno verniciate in Corten; quattro saranno posizionate nell’area cani (due sotto al pergolato, due all’esterno), le altre dieci lungo i vialetti che portano al parco del Castello.

Pergolato – Costruito all’interno dell’area cani, darà riparo dal sole e dagli eventi meteo ai padroni degli animali; lungo 6 metri, largo 3, alto 2,50, avrà una copertura in canniccio.

Agility dog – Il percorso per i cani sarà costituito da tre ostacoli regolabili, una pedana basculante, due tunnel e una pedana saliscendi.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa