Cambia orario la biblioteca di San Miniato

Dal 2 maggio la Biblioteca Comunale “M. Luzi” di San Miniato farà orario continuato. Tornerà in vigore l'orario ampliato (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00), interrotto a causa dell'emergenza Covid, una modifica nata dalla volontà di andare incontro alle esigenze dei cittadini e adesso anche un modo per cercare di tornare alle presenze del pre-pandemia. “Prima dell'emergenza sanitaria avevamo fatto questa scelta, un impegno preso in campagna elettorale, nato dall’ascolto dei cittadini, soprattutto studenti, che frequentano quotidianamente la nostra biblioteca del centro storico e che ne avevano necessità sia per quanto riguarda il prestito librario, sia per lo studio e la consultazione – spiega l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Gli ultimi due anni di emergenza sanitaria hanno pesato moltissimo sulle presenze nei luoghi della cultura, spazi che sono stati chiusi o ad accesso limitato per molti mesi, facendo registrare numeri bassissimi: dalle oltre 35mila presenze del 2019, nel 2021 il dato è più che dimezzato con appena 14mila accessi registrati, un numero comunque significativo se si considerano le chiusure estese a diversi mesi delle sale lettura e consultazione. Nei primi mesi del 2022 stiamo invece vedendo una lieve ripresa, favorita dall'allentamento delle misure sanitarie, segnale che stiamo lentamente tornando a frequentare anche questi spazi. La scelta di ampliare l'orario di apertura permetterà agli studenti, normalmente impegnati di mattina in attività didattiche, di svolgere, di pomeriggio, attività di consultazione del patrimonio librario esistente in biblioteca e di sfruttare gli ambienti come aula studio, e offrirà ai molti visitatori l'accesso ad un servizio più ampio al quale poter tornare a fare riferimento”.