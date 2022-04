Corse aggiuntive dei bus scolastici, cosa cambia in zona Cuoio e nel Pisano

Da lunedì 2 maggio 2022, a seguito delle fine dell’emergenza Covid e delle relative restrizioni, come stabilito da Prefettura, Regione e Provincia, sarà effettiva una nuova fase della rimodulazione dei servizi autobus aggiuntivi della provincia di Pisa, in seguito al ritorno della capienza completa a bordo dei mezzi di Tpl (fatta eccezione per la prima fila di posti che si trovano subito dietro l’autista).

D’accordo con gli enti di riferimento del territorio, il gestore Autolinee Toscane continuerà a monitorare i servizi scolastici per tutto il mese di maggio, riservandosi nuove valutazioni ed opportunità laddove necessario, in base alle effettive presenze dei ragazzi a bordo e l’equilibrata e sicura distribuzione a bordo dei mezzi.

Da lunedì 2 maggio, quindi, rimangono le seguenti corse aggiuntive:

Mentre sempre dal 2 maggio le località che NON risulteranno più servite dai servizi aggiuntivi di potenziamento saranno:

CASCINA (ITC Pesenti, Ist. D’ARTE Russoli sede Cascina);

SAN MINIATO (IST. Cattaneo p.zza Eufemi, LICEO Marconi La Scala);

VOLTERRA (Liceo Carducci, Ist. Niccolini).

Fonte: Ufficio Stampa