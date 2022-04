Al corteo del Primo Maggio a Empoli anche l'assemblea No Keu

Da pochi giorni l’Assemblea Permanente No Keu ha compiuto un anno: Porteremo quest’anno di lotte e costruzione di comunità con noi in piazza nel giorno della festa dei lavoratori e delle lavoratrici. Nella nostra attività politica e sociale non abbiamo mai pensato di poterci solo occupare dell’Inchiesta Keu. Abbiamo sempre saputo che un filo rosso lega la questione ambientale a quella del lavoro e alla geopolitica. Per questo abbiamo praticato convergenze, costruito una comunità che va ben oltre a quella strettamente territoriale. Il modello socio-economico all’interno del quale è possibile inquinare le nostre terre è lo stesso che ci fa ammalare di lavoro precario, malsano, mal pagato. Ed è lo stesso sistema all’interno del quale si continuano a perpetuare guerre che uccidono popoli e arricchiscono i potenti del mondo. Non è possibile risolvere la questione ambientale senza farci carico di tutto il resto, e non è possibile farlo da sole.

Per questo il 1 maggio scenderemo in piazza al grido di Insorgiamo, un motto partigiano che abbiamo imparato a conoscere grazie alla lotta dell’ex GKN, al fianco della quale siamo spesso scese in piazza. Parteciperemo insieme alle realtà politiche e sociali del territorio con cui costruiamo da tempo percorsi di opposizione e rivendicazione collettiva. Il nostro spezzone darà voce all’anti-militarismo e al disarmo, al femminismo e all’ecologia politica. Invitiamo tutte e tutti coloro che si riconoscano nella critica radicale al nostro sistema di sviluppo ad unirsi a noi, a percorrere insieme le strade della nostra città: per festeggiare un giorno di liberazione e costruire le rivendicazioni di oggi e di domani.

Ci troverete in piazza Don Minzoni, alle 9.30: Insorgiamo!