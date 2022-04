Florence Jewellery Week: premiato Filippo Batacchi nella mostra concorso CNA

È stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza di Federico Vianello, presidente orafi e argentieri di CNA, Federico Gianassi, assessore del Comune di Firenze e Giovanni Bettarini, capo gabinetto del Sindaco metropolitano, “C’è modo e moda. Firenze è un gioiello”, l’esposizione-concorso che CNA Firenze ha organizzato sul tema “Recupero della memoria con uno sguardo al futuro” nell’ambito dell’edizione 2022 della Florence Jewellery Week (limonaia di Palazzo Medici Riccardi, Firenze, ingresso libero da via dei Ginori).

Una mostra che nasce per stimolare, rappresentare e valorizzare, all’interno della più prestigiosa rassegna italiana nel settore dell’oreficeria contemporanea e di ricerca, l’attuale produzione orafa fiorentino-toscana, forte di secoli di tradizione, lavorazioni e tecniche peculiari.

Ad aggiudicarsi il primo premio della mostra concorso l’orafo Filippo Batacchi, seguito da Alessandro Dari e Beatrice Pieroni. Menzione speciale invece per Andrea Amerighi. A stabilirlo la commissione esaminatrice composta da Laura Astrologo Porché, Bianca Cappello, Eugenia Gadaleta, Guido Solari, Renato Campara.

“La mostra vuole evidenziare che a Firenze e in Toscana esiste un modo specifico di fare e per modo intendiamo sia forma che procedimento o maniera. Quale miglior modo allora se non rappresentare questo saper fare degli orafi fiorentini e toscani coinvolgendo anche il settore della moda con cui Firenze è conosciuta nel mondo?” spiega Vianello.

A tal proposito domani, sabato 30 aprile, alle ore 16:00 si svolgerà anche una Couture jewels performance a cura di Noell Maggini Maison e CNA Federmoda (ingresso libero).

Fonte: cna