Fuga con il portafogli: insegue il ladro e lo fa arrestare dalla polizia

Nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 36enne di origine algerina con l’accusa di furto aggravato.

Intorno alle 14.30 una volante è intervenuta in via dell’Ulivo dove alcune persone avevano fermato un uomo indicato dalle stesse come l’autore del furto di un portafogli messo a segno poco prima in piazza de’ Ciompi.

Un giovane fiorentino ha poi raccontato agli agenti che mentre stava pranzando, seduto ai tavolini esterni di un ristorante della piazza, si è accorto insieme ad altri suoi colleghi di lavoro che il cittadino magrebino aveva cominciato ad armeggiare intorno al suo giubbotto poggiato sullo schienale della sedia.

Appena si è accorto che il sospetto aveva preso il suo portafoglio da una tasca, è iniziato un vero e proprio inseguimento terminato in via dell’Ulivo dove l’arrivo della Polizia ha messo un punto alla vicenda.

Il 36enne è finito in manette, mentre la vittima del furto è rientrata in possesso del maltolto del quale il fuggitivo, vistosi ormai raggiunto, aveva tentato nel frattempo di disfarsi.