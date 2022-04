Innovazione e Pnrr, Giani al convegno dei neurologi toscani

Il presidente Eugenio Giani ha portato il suo saluto al convegno “La neurologia di fronte alle sfide della territorializzazione e del Pnrr” che si è svolto stamani nell'auditorium di Santa Apollonia a Firenze in occasione della riunione regionale della Società Italiana di Neurologia (SIN), cui aderiscono tutti i neurologi, che operano nelle diverse sedi ospedaliere, universitarie e territoriali della Toscana.

“Massima attenzione – ha detto Giani- da parte della Regione agli sviluppi e agli esiti di convegni come questo che vedono professionisti del settore concentrati su temi di grande attualità e importanza. C’è grande senso di responsabilità, ma soprattutto visione futura in una prospettiva sempre di più declinata verso l’organizzazione dei servizi territoriali e la domiciliarità. E poi l’innovazione strutturale, la digitalizzazione – ha proseguito Giani- che è ormai parte integrante dei percorsi di cura: è’ evidente che l’obiettivo è quello di migliorare la vita dei cittadini e credo che l’occasione di oggi metta tutti sulla buona strada in un confronto produttivo e di qualità”

L’evento si è articolato in due sessioni con l’introduzione del presidente della SIN, Alfredo Berardelli, e gli interventi di numerosi professionisti ed esperti del settore.

Per Pasquale Palumbo, segretario regionale della SIN e organizzatore dell'incontro si tratta “di un’ottima occasione per riflettere sui cambiamenti in atto e per dimostrare tutta la disponibilità e attenzione dei neurologi toscani, per garantire a tutti i cittadini servizi, attività e prestazioni di buona qualità e al passo con i tempi”.

Le patologie croniche, come demenza, malattie cerebrovascolari, gravi cerebrolesioni acquisite, malattia di Parkinson, sclerosi multipla, epilessia, Sla, malattie neuromuscolari dovranno essere gestite, nei territori toscani, in un'ottica multidisciplinare e multiprofessionale con una forte integrazione tra l’ambito della ricerca e quello assistenziale.

Su questo è intervenuto Francesco Enriquens, project manager del Progetto PonGov Cronicità, finanziato dal Fondo sociale europeo, realizzato dal ministero della salute e affidato all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) che prevede, tra l’altro, il potenziamento della telemedicina e della sanità digitale.

Fra gli interventi anche quello di Daniela Matarrese, responsabile del settore programmazione e organizzazione delle cure della Regione Toscana, che ha illustrato le linee di indirizzo e i progetti sanitari, che si svilupperanno nei prossimi anni sul territorio regionale.

Per approfondire il tema dei modelli organizzativi più avanzati e sostenibili, sono stati invitati due stimati docenti della Sda Bocconi di Milano, Valeria Tozzi e Mario del Vecchio, quest’ultimo adesso professore di Economia aziendale presso l’Università di Firenze.

Gli argomenti trattati saranno poi posti all'attenzione e alla discussione dei direttori delle sedi universitarie ospedaliere toscane, che interverranno nel corso della giornata e che insieme ad altri neurologi poi affronteranno temi specifici.