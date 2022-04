Lavori in piscina a Figline, l'impianto resta chiuso

Sono terminati oggi i saggi tecnici sul controsoffitto della piscina comunale di Figline dove, la scorsa settimana, si è verificato un distacco di parti (non strutturali) negli spogliatoi, subito ripristinato in via provvisoria dagli operai comunali.

Le verifiche tecniche, effettuate sull’intero impianto sportivo, hanno evidenziato l’opportunità di effettuare degli interventi di antisfondellamento.

Per questo motivo, seppur in assenza di rischi sulla sicurezza dell’edificio, la piscina rimarrà chiusa fino al completamento degli interventi, che saranno affidati e realizzati nel minor tempo possibile, nell’ottica di rendere la piscina utilizzabile già per la prossima stagione sportiva.

Fonte: Comune di Figline e Incisa - Ufficio Stampa