Primo Maggio a Empoli, corteo per la Festa del Lavoro: cambia la viabilità

Domenica 1 maggio torna in presenza anche a Empoli il tradizionale corteo per la Festa del Lavoro organizzato da alcune sigle sindacali. Come di consueto, per lo svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità. In particolare, per permettere il passaggio della manifestazione nel centro cittadino, dalle 8.30 e fino al termine del corteo, saranno temporaneamente vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli in alcune vie e piazze. È prevista anche la presenza di carri allegorici che attraverseranno il centro.

Questo il percorso fino a raggiungere le piazze per il comizio: partenza da Piazza Don Minzoni Via Roma, Piazza della Vittoria, Via J. Carrucci, Via F.lli Rosselli, Via Bonistalli, Piazza A. Gramsci, Via Salvagnoli, Via T. Da Battifolle con arrivo in Piazza della Vittoria. Dalla stessa piazza, il corteo percorrerà Via Roma, Via G. del Papa, Via C. Ridolfi, Via del Giglio, Canto Guelfo, Piazza Farinata degli Uberti.

I carri allegorici percorreranno le strade comunali indicate: Viale C. Battisti, Piazza Guido Guerra, Via Pievano Rolando, Via Tinto da Battifolle, Piazza della Vittoria, Via Roma, Piazza Don Minzoni, dove sarà sospesa in maniera temporanea la circolazione, per permettere il transito degli stessi e soltanto per il periodo strettamente necessario al passaggio.

I provvedimenti di mobilità a partire dalle 8.30 fino al termine della manifestazione

Piazza Don Minzoni ambo i lati del tratto compreso fra il V.le Palestro, Via B. Ricasoli e Via Roma, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Via Roma ambo i lati dell'intera strada divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Piazza della Vittoria ambo i lati del tratto compreso fra Via T. Da Battifolle e Via C. e Montanara, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Via J. Carrucci lato destro del tratto compreso tra P.za della Vittoria e Via Amendola, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Via F.lli Rosselli ambo i lati del tratto compreso tra Via Bonistalli e Via Amendola, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Via Bonistalli ambo i lati del tratto compreso tra Via F.lli Rosselli e P.za Gramsci, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Piazza Gramsci lato destro del tratto compreso tra Via Bonistalli e Via Salvagnoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Via V. Salvagnoli lato destro del tratto compreso tra P.za Gramsci e Via Battifolle, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati nel corteo; Via T. da Battifolle intera strada, divieto di Transito eccetto veicoli quelli utilizzati nel corteo

Inoltre dalle 9 del I° Maggio e fino al termine della manifestazione, l’adozione dei provvedimenti di mobilità interesseranno: Via Curtatone e Montanara all'intersezione con il Viale Palestro, divieto di transito; via Ricasoli all'intersezione con Via Tripoli, divieto di transito; Via G. da Empoli all'intersezione con Via Tripoli, divieto di transito e direzione obbligatoria a sx; Via De Amicis all'intersezione con Via Fucini, divieto di transito; Via Masini all'intersezione con Via Bardini, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx; Via P. Rolando all'intersezione con P.za Guerra, divieto di transito e direzione obbligatoria a sx; Via G. Del Papa all'intersezione con Via Ridolfi, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx; Via del Giglio all'intersezione con Via Ridolfi, divieto di transito e direzione obbligatoria a dx.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa