Violenza sessuale su una 11enne, condannato 70enne a 15 anni

Condannato a 15 anni di reclusione per violenza sessuale verso una bambina di 11 anni. Parliamo di un 70enne di Firenze. L'orco avrebbe cominciato le molestie nell'autunno del 2019 quando l'uomo si era proposto di accompagnare la piccola, una volta carpita la fiducia dei genitori, nei luoghi dove la piccola svolgeva attività sportive.

Il 70enne avrebbe riaccompagnato la bambina sempre a casa per ultima, in modo da trovarsi solo con lei. In queste circostanze ne avrebbe abusato, offrendole in cambio ogni volta una somma dai 5 ai 10 euro.