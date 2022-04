Biblioteca, settimana da non perdere fra grandi classici e il festival Leggenda

Una nuova settimana ricca di iniziative davvero speciali alla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, grazie ai bibliotecari della Sezione Ragazzi, anche grazie alle iniziative dell’attesissimo Festival Leggenda 2022, in programma dal 5 all’8 maggio. Un’occasione da cogliere per coltivare o scoprire il proprio amore per la lettura e saziare la curiosità per le storie raccontate fra pagine e illustrazioni. Tant’è che la biblioteca comunale sarà aperta anche domenica 8 maggio 2022, in orario 9-13 e 16-20.



Venendo all’agenda delle iniziative, lunedì 2 maggio ore 15.30, nuovo appuntamento con “Sferruzza, Sferruzza” nei locali della Biblioteca. Il gruppo delle Sferruzzanti ritorna con tanti consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Martedì 3 maggio alle 17, nella magica Torre, torna “L’Ora del Racconto” Aspettando Leggenda dedicata agli autori del Festival Leggenda 2022 che inizierà giovedì 5 maggio.



La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” sarà dedicata a Leggenda, Festival della lettura e dell’ascolto, con tante proposte dedicate agli autori che quest’anno, dal 5 all’8 maggio, daranno vita alla tanto attesa kermesse. Inoltre, all’ingresso sarà disponibile una selezione di film e libri dedicati al grande regista, scrittore e intellettuale Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario dalla nascita.



In Sezione Ragazzi, invece resta allestita la vetrina degli “Imperdibili”, film da vedere assolutamente, consigliati dai bibliotecari dell’Isola del Tesoro e inoltre potrete trovare tante letture a tema primaverile da non farsi sfuggire!



Ecco il programma delle iniziative per la settimana dal 2 all’8 maggio 2022:



Lunedì 2 Maggio, alle 15.30,

SFERRUZZA, SFERRUZZA in biblioteca!

Il Gruppo Sferruzza, Sferruzza vi invita ad un nuovo appuntamento dedicato a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Le Sferruzzanti vi aspettano! Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.



Martedì 3 Maggio, alle 17,

L’ORA DEL RACCONTO. Aspettando Leggenda!

In arrivo il tanto atteso Leggenda Festival 2022 e la bibliotecaria Antonella Toso dedicherà le letture di questo pomeriggio agli autori che parteciperanno al Festival.

Venite nella Torre del Racconto e scoprirete tante nuove storie che abbiamo preparato per voi nel “baule delle letture”!



Ricordatevi che per partecipare occorre prenotare chiamando lo 0571/757873 o scrivere a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it . La lettura è rivolta ai bambini dai 4 agli 8 anni.



Per quanto riguarda incontri ed eventi del festival Leggenda, invece, è possibile consultare il sito www.leggendafestival.it, attraverso il quale è anche possibile prenotarsi per partecipare agli oltre 70 eventi che si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Oltre 70 gli appuntamenti in programma



PRENOTAZIONI – Dalle ore 8:00 di martedì 26 aprile è possibile prenotarsi agli incontri, ai laboratori e agli spettacoli a numero chiuso del Festival Leggenda attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito. Prenotarsi tramite Eventbrite è molto semplice; in alternativa i bibliotecari della sezione ragazzi sono a disposizione per facilitare le procedure, in presenza o per telefono.



Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni:



1. Scegli l'evento che preferisci, per bambini o per adulti, sul sito di Leggenda.



Se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante PRENOTA EVENTO, che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite. Puoi prenotare la partecipazione a più eventi: non ci sono limiti!



2. Sarai indirizzato al sito Eventbrite dove ti sarà chiesto di compilare il form con i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati ai bambini il biglietto è a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche ad un adulto accompagnatore.



È richiesto un indirizzo e-mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato.



3. Una volta terminata la procedura di prenotazione, riceverai una mail da parte di Eventbrite.



Il biglietto non dovrà essere stampato: è sufficiente mostrarlo su dispositivo mobile al momento dell’ingresso in sala.



I bibliotecari sono a disposizione per aiuto e supporto alle procedure di prenotazione. Basta scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it o recarsi in biblioteca o telefonare al numero 0571/757873, da lunedì al venerdì 9-19 e sabato 9-13 e 16-20.



DISPONIBILITA’ SPAZI - Per l’organizzazione della logistica per il Festival Leggenda, a partire da martedì 3 fino a lunedì 9 maggio compreso, le postazioni della Sala maggiore non saranno disponibili per lo studio e la lettura e anche altre sale e aree della biblioteca potrebbero essere non disponibili.



CONTATTI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi potete consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival https://www.facebook.com/leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival https://www.instagram.com/leggendafestival/?hl=it , inviare una e-mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la Sezione Ragazzi della Biblioteca al numero 0571757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa