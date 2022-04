Il Consiglio Comunale di Empoli tornerà a riunirsi giovedì 5 maggio 2022, nella sala al primo piano del Palazzo Municipale, in Via Giuseppe del Papa, 41, a partire dalle 18.

La seduta potrà essere seguita in diretta sull’apposita piattaforma e sul canale social Facebook Comune di Empoli.



Di seguito i punti all’ordine del giorno:



1. Consiglio comunale sulle politiche sociali dell'ente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa