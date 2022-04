Il torneo dell’oratorio festeggia la trentesima edizione: aperte le iscrizioni

Fervono i preparativi per quello che non è affatto eccessivo definire l’evento sportivo amatoriale, ma anche sociale, più atteso dai bambini e dai giovani della città e del territorio circostante.

Dopo un’edizione annullata (2020) e una fortemente limitata nel contingentamento di squadre e pubblico (2021), torna quest’anno il torneo parrocchiale di calcio a 7 “Oratorio Sant’Andrea”, completo di tutte le categorie, che si estendono dai bambini nati nel 2013, all’over 18, dalla categoria femminile, all’over 40 “vecchie glorie”. Le iscrizioni si terranno mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, dalle ore 21, alle 23, presso l’Oratorio Sant’Andrea (viale B. Buozzi, Empoli). Per partecipare è necessario completare la modulistica reperibile sulle pagine ufficiali della manifestazione (Facebook “Torneo di calcio a 7 Oratorio S. Andrea” e Instagram “torneooratorio_official”), corrispondere i costi per l’affiliazione al CSI, ente di promozione sportiva del CONI ed essere in possesso del certificato medico per la pratica sportiva agonistica per tutti coloro che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età.

Nato nel 1990 per iniziativa di Mons. Giovanni Cavini, indimenticato Proposto di Empoli, e di un gruppo di ragazzi e ragazze che frequentavano la Parrocchia della Collegiata e l’oratorio, al tempo di recente costruzione, il torneo si impose nel giro di pochissimo tempo come una frequentatissima occasione di sport, di incontro, di amicizia e di volontariato. Riconosciuto come il torneo parrocchiale con il maggior numero di iscritti in Italia, è divenuto nel tempo un autentico luogo di incontro per bambini, giovani, ma anche famiglie, che attendono il fischio di inizio per passare una serata in compagnia, magari gustando un gelato e un panino preparato dall’efficientissimo bar interno alla struttura.

Quest’anno gli organizzatori prevedono di organizzare le cose in grande, per festeggiare l’importante traguardo dei 30 anni di attività: un tempo lungo, che ha visto fronteggiarsi sul campo in erba intere generazioni di giovani e bambini, con numeri che si attestano intorno ai 20.000 tesserati e un pubblico che conta, ad oggi, circa 500 persone a sera, per superare le mille unità durante le fasi finali della manifestazione.

“Siamo molto felici di poter finalmente aprire i cancelli dell’oratorio senza particolari limitazioni e di poter accogliere tanti amici – afferma Lorenzo Ancillotti, Presidente dell’Associzione “Mons. Giovanni Cavini”, che dal 2010 coadiuva la Parrocchia nella complessa organizzazione della manifestazione – Stiamo effettuando importantissimi lavori di manutenzione straordinaria e ce la stiamo mettendo tutta per rendere l’oratorio ancora più bello e accogliente, pronto a festeggiare il traguardo importante dei trent’anni di torneo”.

Gli fa eco don Guido Engels, Proposto di Empoli: “Siamo reduci da anni difficili, che ci hanno obbligato ad annullare moltissime occasioni per incontrarci, stare insieme, socializzare. Coloro che ne hanno più sofferto sono i giovani e gli anziani e riteniamo davvero prezioso il contributo che offre a tutta la città un’iniziativa come quella del torneo, dove lo sport diventa anche e principalmente occasione di scambio, di incontro di crescita. Siamo persuasi dalla funzione educativa di un’iniziativa come quella del torneo, che unisce bambini, giovani, famiglie e anche tanti nonni: dallo scambio di questa eterogeneità di situazioni si costruisce un futuro migliore”.

Il sorteggio dei gironi eliminatori verrà effettuato giovedì 19 maggio, alle ore 21, presso l’Oratorio Sant'Andrea.

Il torneo si svolgerà dalle 19,00 alle 22,30 nei giorni lavorativi, dal 26 maggio al 20 luglio, presso l’impianto sportivo dell’Oratorio Sant'Andrea (viale B. Buozzi, Empoli).

L’iniziativa vede il Patrocinio del Comune di Empoli, della Parrocchia della Collegiata di Sant’Andrea e la collaborazione con la Misericordia e il Centro Sportivo Italiano.

ASSOCIAZIONE "MONS. GIOVANNI CAVINI"