In auto con un coltello, in casa droga e un'arma non regolare

Un 44enne brindisino e residente nel reggellese è stato deferito in stato di libertà perché ritenuto responsabile dei reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere ed omessa denuncia del cambio del luogo di detenzione di arma comune da sparo e relativo munizionamento. I carabinieri di Incisa Valdarno, a seguito di un controllo, hanno trovato l’uomo, senza giustificato motivo, con un coltello a serramanico con una lama di 6,5 centimetri e un cutter con una lama di 11 centimetri. In casa è stata trovata sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 3,5 grammi. Inoltre l'uomo aveva una colt calibro 38 special con una scatola di cartucce, denunciata in detenzione presso la Questura di Brindisi, ma per la quale aveva omesso di regolarizzare il cambio di residenza nel reggellese, avvenuto ormai da diversi anni.