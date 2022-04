Kurdistan, corteo a Firenze per denunciare gli attacchi turchi

Per le strade del centro di Firenze sta sfilando il corteo organizzato dal coordinamento Toscana per il Kurdistan per denunciare l'inasprirsi dell'offensiva militare turca in Kurdistan e contro tutte le guerre. Il corteo, partito da piazza San Firenze, arriverà in Sant'Ambrogio dove è organizzata un'altra iniziativa contro tutte le guerre. Tra i circa cento manifestanti è presente anche Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, il 33enne fiorentino ucciso negli scontri in Siria con l'Isis.