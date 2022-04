Lavori sulle strade di Firenze: la mappa degli interventi in partenza

Il ripristino del cordolo della corsia preferenziale in via della Scala e il rifacimento di allacci fognari in Borgo San Frediano e via Guelfa. E ancora ripristini puntuali della carreggiata in via della Grillaia. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via Bronzino: per lo smontaggio di una gru domani domenica 1° maggio sarà istituito un divieto di transito tra via Francavilla e via di Monticelli. In provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 17. Itinerario alternativo verso il centro da viale Talenti-piazza Batoni: via del Sansovino; da via Palazzo dei Diavoli/via Bronzino e da via Francavilla/via Bronzino: via Bronzino-via Fra’ Filippo Lippi-via Pisana-via di Monticelli. Itinerario alternativo verso l’Isolotto dall’incrocio via Monticelli/via Bronzino: via Bronzino-via del Rosso Fiorentino-via dei Vanni-piazza Paolo Uccello-via del Sansovino-via Francavilla.

Via della Grillaia: da lunedì 2 maggio sono in programma alcuni ripristini puntuali della carreggiata. Nella prima fase sarà chiuso il tratto via della Pescaia-via del Chiassone; a seguire il divieto di transito interesserà il tratto via del Chiassone-via di San Quirichino. I provvedimenti saranno in vigore in orario 9-17. Termine previsto 8 maggio.

Via della Scala: da lunedì 2 maggio sarà effettuato il ripristino del cordolo di separazione della carreggiata dalla corsia preferenziale. La corsia preferenziale sarà quindi chiusa tra via Rucellai e piazzale di Porta a Prato. L’intervento si concluderà il 14 maggio.

Borgo San Frediano: inizieranno lunedì 2 maggio i lavori per il rifacimento di un allaccio fognario. Il tratto compreso fra via del Drago D’Oro e via del Leone sarà chiuso fino al 5 maggio. Previsto anche il cambio di senso in via del Drago D’Oro che diventa da Borgo San Frediano in direzione di via dei Tessitori. Itinerario alternativo per i mezzi autorizzati diretti in Borgo San Frediano/via dei Serragli: piazza Tasso-via del Leone-Borgo San Frediano-via dei Serragli.

Via Botticelli: inizieranno lunedì 2 maggio i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino al 6 maggio la strada sarà chiusa da via Masaccio a via Luca Giordano.

Via di Cocco: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio ma alla rete idrica. Da lunedì 2 a venerdì 6 maggio nel tratto via di Brozzi-via Pistoiese sarà in vigore un divieto di transito.

Viale dell’Aeronautica: continuano i lavori per la posa di un cavo della rete di distribuzione dell’energia elettrica. Lunedì 2 maggio (orario 15-18) sarà in vigore un divieto di transito nella corsia di accesso al numero civico 8 dalla viabilità principale di viale dell’Aeronautica.

Via Fontana: per il sollevamento di materiali con autogrù lunedì 2 e martedì 3 maggio sarà interrotto il transito nel tratto da viale Redi a via Maragliano. Percorso alternativo per raggiungere via Fontana dal lato di via Maragliano: viale Redi-via Targioni Tozzetti-via Maragliano.

Via di San Niccolò: per un trasloco lunedì 2 maggio dalle 9 alle 19 sarà chiuso il tratto piazza dei Mozzi-via dell’Olmo.

Via della Villa Nuova: per un intervento edile lunedì 2 maggio sarà istituito un divieto di transito nel tratto via Primo Settembre-via di Peretola. Termine previsto 16 maggio.

Via del Gignoro: per lavori di impermeabilizzazione e asfaltatura della parte carrabile del sovrappasso ferroviario da lunedì 2 maggio sarà in vigore un divieto di transito nella diramazione interna posta tra la viabilità principale di via Aretina e il numero civico 2 di via del Gignoro. L’intervento si concluderà l’8 maggio.

Via dei Federighi: lunedì 2 e martedì 3 maggio è in programma un trasloco con chiusura del tratto compreso fra via della Vigna Nuova e via dei Palchetti. Lo stesso provvedimento sarà in vigore mercoledì 4 maggio in orario 9.30-21.

Via della Vigna Nuova: ancora un trasloco con chiusura, dalle 1 alle 4 di mercoledì 4 maggio del tratto tra piazza Rucellai e via dei Tornabuoni. Il tratto piazza dei Rucellai-via dei Palchetti diventerà a senso unico verso quest’ultima. Percorso alternativo per gli autorizzati: via dei Parione-via dei Tornabuoni-via della Vigna Nuova-via degli Strozzi.

Via Guelfa: per il ripristino di un allaccio alla fognatura da mercoledì 4 maggio sarà in vigore un divieto di transito tra via San Zanobi a via Santa Reparata. Previsi sensi unici in via San Zanobi (da via Guelfa verso via XXVII Aprile), via Santa Reparata (da via XXVII Aprile verso via Guelfa) e la revoca della corsia preferenziale in via XXVII Aprile da via San Zanoni a via Santa Reparata. Itinerario alternativo per il Mercato Centrale: piazza Indipendenza-via Nazionale-via Guelfa-via Panicale-piazza del Mercato Centrale. L’intervento si concluderà il 13 maggio.

Via dei Cerchi: da mercoledì 4 a sabato 7 maggio la strada sarà chiusa per lavori edili. Il tratto interessato è quello compreso fra Corso e via Dante Alighieri. Il provvedimento sarà nuovamente in vigore da lunedì 9 a giovedì 15 maggio.

Via del Pellegrino: per un intervento con piattaforma aerea da mercoledì 4 a venerdì 6 maggio la strada sarà chiusa in orario 9-18.30. Il tratto interessato è quello senza sfondo.

Borgo Ognissanti: per la manutenzione di un’antenna sabato 7 maggio in orario 9-20 sarà in vigore un divieto di transito da piazza Ognissanti e via Melegnano. Il provvedimento sarà replicato il 21 e il 29 maggio.

Via di Santa Maria-via delle Caldaie: anche la prossima settimana sono in programma spettacoli al Teatro Goldoni. Martedì 3, mercoledì 4, venerdì 6 maggio in orario 19-23.30, giovedì 5 maggio in orario 17-21.30 e domenica 8 maggio dalle 14 alle 22.30 saranno in vigore divieti di transito in via di Santa Maria (tra via delle Caldaie e via dei Serragli e tra via delle Caldaie e via Romana) e via delle Caldaie (tra via di Santa Maria e via dei Serragli). In via delle Caldaie previsto un cambio di senso di marcia da via del Campuccio in direzione di via di Santa Maria. Itinerari alternativi per i veicoli provenienti da via Romana: piazza San Felice-via Maggio-via Michelozzi-Borgo Tegolaio-via della Chiesa-via dei Serragli-via del Campuccio-via delle Caldaie; oppure piazza Tasso-via del Campuccio-via delle Caldaie.