L'Etrusca Basket Under 15 si laurea campione toscana

Dopo una stagione strepitosa i ragazzi 2007-2008 dell'Etrusca Basket si laureano campioni Toscani imponendosi alle Final Four di Livorno. Grande soddisfazione in casa Biancorossa per i ragazzi dei coach Regoli e Gori capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del settore giovanile della società della Rocca.

La squadra Under 15 è formata da ragazzi del territorio che sono riusciti in questa impresa lavorando sodo già negli anni del minibasket, coltivando con impegno il miglioramento tecnico anche in questi difficili anni Covid in cui si sono affacciati al settore giovanile.

Dopo il primo posto ottenuto in stagione regolare con un record di 21 vittorie e una sconfitta, la compagine Sanminiatese ha battuto nei playoff i pari età di Union Basket Prato e Virtus Siena. Alle Final Four, impresa nella semifinale con la vittoria sulla squadra di casa Don Bosco Livorno, prima della scoppiettante finale con Castelfiorentino, partita davvero godibile con i ragazzi di entrambe le squadre che hanno dato vita ad una partita vivace, corretta e dall'alto contenuto tecnico.

Con questo risultato gli Under 15 staccano il pass per le Finali Nazionali in programma in Friuli dal 29 maggio al 4 giugno. Avversari di turno i ragazzi delle 16 squadre più forti d'Italia che si contenderanno il Titolo di campione nazionale.

Un successo storico per la società di via Fontevivo che si aggiunge alle grandi soddisfazioni per la splendida stagione in Serie B.

Non solo prima squadra dunque per i colori Biancorossi, ma anche un futuro roseo per i ragazzi che lavorano con impegno quotidiano nel settore giovanile.

Semifinale, Sabato 23 Aprile, PalaMacchia Livorno.

Etrusca Basket San Miniato - Pall. Don Bosco Livorno 78-58

Tabellino: Bertini, Campigli, Castaldi 12, Deffo, Ermelani 15, Gemignani 8, Gismondi, Guarino 3, Lami, Mugno, Santini 20, Scardigli 20. All. Regoli, Ass. Gori.

Finale, Domenica 24 Aprile, PalaMacchia Livorno.

ABC Castelfiorentino - Etrusca Basket San Miniato 90-97

Tabellino: Bertini, Campigli, Castaldi 25, Deffo, Ermelani 13, Gemignani 10, Gismondi 10, Guarino 5, Lami, Mugno, Santini 11, Scardigli 23. All. Regoli, Ass. Gori.