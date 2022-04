Perde il cellulare durante furto in casa: arrestato 47enne a Firenze

Pensava di averla fatta franca, dopo aver messo a segno un furto in un’abitazione di Firenze, l'11 febbraio scorso in zona Isolotto. Invece, nella fuga, aveva lasciato dietro di sé un indizio fondamentale per la sua individuazione: la scheda telefonica intestata alla moglie.

La squadra mobile della polizia, quindi, ha arrestato il topo d’appartamento distratto, un 47enne italiano di origine straniera, mentre il complice al momento non è stato ancora rintracciato.

I due sarebbero gli autori di almeno due furti: uno il 14 gennaio in una casa nella zona di Mantignano, e misero le mani su gioielli e contanti per 2.500 euro di valore; il secondo è quello all'Isolotto con bottino da 5.000 euro. In quest’ultima occasione, sopresi da un vicino di casa, i ladri si diedero a una fuga precipitosa e il 47enne perse appunto il cellulare e un casco.