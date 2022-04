Primo Maggio a Lari, giornata di riflessione e divertimento

L'Associazione La Rossa e' lieta di annunciare il ritorno del Primo Maggio di Lari.

La manifestazione si prefigge di riportare alle origini il significato della Festa dei Lavoratori, sia come momento di socializzazione popolare, sia come impegno politico e sociale a favore dei diritti del mondo del lavoro e delle persone.

Oltre ad essere una giornata dedicata a queste riflessioni, il nostro Primo Maggio sarà anche un’occasione per divertirsi: dalle 11 alle 23, nel centro storico di Lari sotto al castello, concerti e spettacoli nelle piazze, interventi dal palco, dibattiti a teatro a cura di Ottolina TV, eno-gastronomia, animazione bambini, libreria, associazionismo e mercatino dell'artigianato. Tutto eco-sostenibile, autofinanziato, a base volontaria e ad ingresso gratuito.

Un'occasione importante di ritrovo, di convivialita', di divertimento, ma anche di informazione, di sostegno a istanze e rivendicazioni, di organizzazione di lotte da condividere per creare una alternativa sostenibile a un sistema che sfrutta indifferentemente lavoratori, persone e territori, impoverendoli per poi abbandonarli.

Diamo quindi appuntamento a tutti a Lari, rifacciamo comunita', festeggiamo il Primo Maggio per poi continuare insieme il nostro percorso quotidiano fatto di attivita' e di lotte, di opposizione a tutte le guerre, di ricerca di soluzioni alle vere emergenze: poverta', discriminazioni, sfruttamento, giustizia sociale, diritto ad una vita dignitosa e sostenibile per persone ed ambiente.

Programma completo sul sito e sulle pagine social festa Rossa Lari. Informazioni al 3498488204, numero valido anche per eventuale disponibilita' volontari e volontarie.

Fonte: Ufficio Stampa