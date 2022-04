Primo maggio, gli impegni della Giunta regionale toscana

In occasione della Festa internazionale del lavoro saranno molte le iniziative organizzate in Toscana da istituzioni,sindacati, enti e associazioni. Ci saranno i tradizionali cortei dei lavoratori, ma anche biciclettate, fiere, mostre, concerti in piazza. I membri della Giunta regionale saranno vicini ai cittadini partecipando a vari eventi, alcuni in forma ufficiale, altri in veste privata.

Tra gli impegni ufficiali, da segnalare che il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sarà la mattina nel Salone de' Cinquecento in Palazzo Vecchio, a Firenze, per assistere alla Cerimonia di consegna delle stelle al Merito del Lavoro della Toscana.



Doppio appuntamento per l'assessora regionale ad istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini, che prima parteciperà al corteo di CGIL, CISL e UIL Valdarno a Montopoli (PI) per poi spostarsi, nel pomeriggio, al concerto di Max Gazzè a Capannori (piazza Aldo Moro), evento gratuito oragnizato dal Comune insieme a Regione Toscana e LEG Live Emotion Group.

L'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, invece, parteciperà al corteo per le vie cittadine di Colle di Val d'Elsa (Si), con partenza alle ore 9.30 dalla Casa del Popolo e conclusione in Piazza Arnolfo.

Infine l'assessore regionale alla mobilità e al governo del territorio Stefano Baccelli a partire dalle ore 10.30 sarà a Fornaci di Barga (Lu) per la 60° edizione della festa 'Comitato 1° Maggio', con ritrovo in piazza IV Novembre.

Fonte: Regione Toscana