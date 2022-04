Séte Montelupo, debutta l'evento tra mostre, concerti e ritratti istantanei

Nasce una nuova associazione culturale nell'Empolese Valdelsa con un presidente di prestigio nel mondo della cultura: il cantautore Andrea Maestrelli. Il primo evento aperto al pubblico dell'associazione si terrà alla Fornace del Museo di via Giro delle Mura a Montelupo: i locale della ex Fornace Cioni Alderighi accoglieranno Séte, la kermesse in programma per sabato 7 maggio che prende il nome dalla stessa associazione.

Oggi la presentazione alla presenza del sindaco Paolo Masetti e dell'assessore alla cultura Aglaia Viviani.

L'idea di base è quella di rivalutare i luoghi artistici come i musei per dare dinamicità e contemporaneità, facendo venire le persone perché all'interno si può creare arte e divertimento.

L'inaugurazione si terrà alle 18 di sabato 7 con la mostra Network dell'artista locale Alessio Londi. Le 50 opere in mostra sono pensate per dare un volto e una forma alle inquietudini della società di oggi. A fianco della mostra, l'arte 'viva' rappresentata dagli studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze che si cimenteranno nell'attività di ritrattisti per i visitatori. I montelupini saranno ritratti con schizzi e veloci bozzetti nella mattina di sabato, creando un racconto per immagini che verrà poi mostrato lungo le mura del '300 di Montelupo che circondano la Fornace del Museo.

Un incrocio tra passato e presente che sicuramente riscuoterà successo. Di fronte all'ingresso della Fornace poi dei truck food accompagneranno verso l'ora dell'aperitivo e della cena con il dj set di Duccio Dj, per poi concludere alle 22 con la cantautrice Emma Nolde, che terminerà la serata con un set acustico live.

Per promuovere l'evento verranno affissi manifesti con un semplice QR Code che farà partire un video di presentazione dell'iniziativa, chiedendo la partecipazione 'grafica' degli interessati.

La mostra rimarrà aperta fino al 14 maggio dalle 16 alle 20, domenica 8 maggio dalle 12 alle 20. Séte di arte e cultura ha il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, Fondazione Museo Montelupo e l'Accademia delle Belle Arti.

Elia Billero