Sosta irregolare, controlli della Municipale in centro: fioccano le multe

Poco meno di 170 multe per sosta irregolare, per essere esatti 168, e 5 veicoli rimossi. È questo il bilancio dei controlli mirati effettuati ieri sera dalla Polizia Municipale in centro, sia in riva destra che in riva sinistra. Le pattuglie hanno dedicato particolare attenzione ad alcune zone interessate dalla sosta non regolare di veicoli non autorizzati negli stalli riservati ai residenti e dal parcheggio selvaggio.

In Oltrarno le sanzioni sono state 52 (area di piazza del Carmine, viale Ariosto, zona San Frediano e piazza del Cestello) con 4 veicoli rimossi; 84 i verbali elevati in San Niccolò (compreso via dei Bardi e lungarno Torrigiani). Passando in riva destra, le pattuglie hanno controllato in particolare piazza Santa Maria Novella (10 sanzioni) e le strade intorno a piazza della Repubblica e piazza degli Strozzi (22 sanzioni e 1 rimozione).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa