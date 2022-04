Toscana Atletica Empoli, la stagione riparte alla grande

Riparte la stagione della Toscana Atletica Empoli con grandi risultati nel mezzofondo, nelle prove multiple e nel lancio del disco e del martello.

Sabato 23 aprile e domenica 24 aprile, grande personale e minimo per il challenge assoluto di Firenze che si terrà a giugno per Cristina Mariani, che negli 800 ha ottenuto il primo posto con il tempo di 2.11.55. Grande vittoria anche Greta Settino nei 10.000 con il tempo di 35.53.64. Ottime prestazioni anche per Veronica Brizzi negli 800 con il tempo di 2.19.77 e per Giulia Bernini nei 1500 con il tempo di 4.51.97. Nelle prove multiple grandi risultati, nonostante il vento, per Matilde Carboncini, vincitrice della gara assoluta e in continua crescita, e per Ginevra Drovandi.

Lunedì 25 aprile, in questo weekend allungato, le gare e le ottime prove delle atlete della Toscana Atletica Empoli sono proseguite in varie parti d’Italia: a Modena ancora un grande risultato di Cristina Mariani che ottiene il secondo posto e il primato personale nei 1500 con l’ottimo tempo di 4.40.04. A Siena Selene Marzotti ottiene alla prima gara il minimo di partecipazione per gli italiani allieve lanciando il martello da 4Kg fino a 37.41. A Roma buon quinto posto per Stefania Dallasta nei 1000m con il tempo di 2.57.45.

Infine, mercoledì 27 aprile ancora un grande risultato per la Toscana Atletica Empoli: Caterina Ingretolli nel lancio del disco al meeting di Sesto Fiorentino ha ottenuto il primo posto posto, primato personale e minimo per i campionati italiani promesse, con la misura di 41,67.

