Uoei di Pietrasanta festeggia 100 anni: conferenze, escursioni e convivialità

Tre conferenze, a Cardoso, Seravezza e Pietrasanta. Escursioni, appuntamenti conviviali e l'inaugurazione di un cippo commemorativo, il 29 maggio, lungo il sentiero che porta al rifugio “La Fania”. Sono alcuni degli appuntamenti che l'Uoei di Pietrasanta ha messo in calendario nel 2022, per celebrare i suoi primi 100 anni di attività e che ha presentato nella sala del consiglio, in Municipio.

“Un'associazione che ha alle spalle una lunga storia – è stato il saluto dell'assessore all'associazionismo e allo sport, Andrea Cosci – ma che ha sempre guardato e continua a parlare a giovani e giovanissimi, alle famiglie e a tematiche di grande attualità come il rispetto per l'ambiente e la conoscenza del territorio. Questa giornata è tutta dedicata a voi e mi riempie il cuore, vedervi qui: porto con piacere i saluti del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e dell'amministrazione comunale, ma anche i nostri ringraziamenti per le tante iniziative svolte e dedicate, in questi anni, a Pietrasanta e un augurio, per un futuro ancora più ricco di attività ed entusiasmo”.

Escursionismo, bike, scout, cultura, “scuolambiente”, gruppo fotografico, sci e parapendio sono alcuni dei settori nei quali si sviluppano le attività dell'associazione: “Gli ultimi due anni sono stati difficili – sottolinea la presidente, Anna Paltrinieri – il traguardo del centenario, però, ci sta dando nuova energia, facendoci riscoprire la voglia di condividere l’apprezzamento della natura e delle bellezze artistiche dei nostri territori”.

Ed è questa, infatti, la linea che unisce i tre incontri organizzati dall'Uoei di Pietrasanta, tutti il programma alle 21: sabato 11 giugno, al Palazzo della Cultura di Cardoso, si parlerà delle incisioni rupestri sulle Alpi Apuane; il 18 appuntamento all'Oasi Nostra Signora del Sacro Cuore di Seravezza, per scoprire come le diverse società classificano e usano le piante; il 25, infine, alla Parrocchia SS Sacramento di Macelli, con la micologia “trasportata” sul web.

Fondata il 12 giugno 1922, l'associazione fu sciolta durante il periodo fascista e ricostituita nel 1947. Oggi, l'Uoei di Pietrasanta è una delle 13 sezioni che, a livello nazionale, formano l’Unione Operaia Escursionisti Italiani.

