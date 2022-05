Primo Maggio, nell'Empolese Valdelsa centinaia di persone ai cortei: "Pace, lavoro e sicurezza"

Il corteo del Primo Maggio è tornato lungo le strade di Empoli e non solo. Centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione organizzata dai sindacati per le vie di Empoli - lungo via Roma e tutto il Giro per poi arrivare in piazza Farinata degli Uberti - e anche di altre cinque città della zona.

Dopo anni difficili in cui il Covid non ha permesso lo svolgimento, oggi - domenica 1 maggio - moltissime persone si sono date appuntamento lungo l'Empolese Valdelsa. Anche i sindaci dei comuni del circondario hanno partecipato ai sei cortei organizzati tra Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Fucecchio.

"Il corteo del Primo Maggio è tornato. Dopo due anni di assenza a causa della pandemia la partecipazione numerosa di stamattina è stata davvero bellissima. Grazie al sindacato per l’organizzazione e ai cittadini empolesi per esserci stati. È una festa compromessa da tante preoccupazioni per questo è ancora più importante stare insieme in questo giorno" ha scritto la sindaca empolese Brenda Barnini.

Questo il commento del sindaco montelupino Paolo Masetti: "Il 1º maggio del (quasi) dopo Covid, della difficile situazione economica, della guerra in Ucraina, delle morti sul lavoro. Ma è stata comunque una festa gioiosa, finalmente in piazza insieme a tantissima gente. Buon 1º Maggio a tutti voi".

Alessio Falorni, sindaco castellano, ha aggiunto: "Lavoro, diritti, sicurezza, solidarietà. Pace. Una tradizione costruita da giganti prima di noi, e che dobbiamo onorare con dignità. Oggi ricorrono i 75 anni dalla strage di Portella della Ginestra. Ricordiamo la storia delle lotte, per dirci chi siamo, e cosa vogliamo per il nostro futuro".

"Buona Festa del Lavoro a tutti i gambassini e le gambassine! La nostra tradizione del coro con "Il I maggio dei lavoratori" sulle arie del "Va Pensiero" verdiano e "Bella Ciao" alla casa di riposo. La pioggia ha accorciato il giro ma intanto siamo tornati anche quest'anno" ha scritto Paolo Campinoti, primo cittadino gambassino.

Manifestazione anche a Certaldo, ecco il commento del sindaco Giacomo Cucini: "È stato molto bello ritornare in piazza e in corteo il giorno del primo maggio. Un clima di festa portato anche in molte vie del paese. Dobbiamo continuare a pretendere diritti per le lavoratrici e i lavoratori: salari dignitosi, stop alle morti sul lavoro e parità di condizioni lavorative fra uomini e donne. In piazza anche per continuare a dire che vogliamo la pace, non c’è dignità e diritti possibili in una situazione di guerra in cui la gente muore"

Non era presente a Fucecchio per motivi di salute il sindaco Alessio Spinelli che comunque ha scritto su Facebook: "Non ci sono fisicamente, ma idealmente sono in piazza insieme a tutti i cittadini per chiedere più lavoro e più diritti per i lavoratori. Per chiedere che le tutele vengano estese a tutte le tipologie di lavoratori e di lavoro. E soprattutto per chiedere che nel mondo possa essere un Primo Maggio di Pace".