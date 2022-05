Versilia, trovato morto con ferita alla testa: indagano i carabinieri

Un 73enne è stato trovato senza vita in un'abitazione in Versilia. La morte è avvenuta alle 21 circa di sabato 30 aprile a Marina di Pietrasanta. L'uomo aveva una ferita lacero contusa alla testa, ancora non sono chiare le cause del decesso: potrebbe trattarsi di un malore che lo ha fatto sbattere a terra, così come di una caduta accidentale.

I carabinieri, intervenuti sul luogo della vicenda, indagano cercando di fare luce e non escludono nessuna ipotesi. Sul posto presenti anche i sanitari inviati dal 118 che però non hanno potuto fare niente se non constatare la morte del 73enne. La vittima viveva in quella casa assieme alla moglie.